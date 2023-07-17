Минцифры приостановит выдачу грантов на IT-проекты
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Минцифры приостановит выдачу грантов на IT-разработки до 1 сентября, говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, будет проведен аудит уже принятых решений о выдаче грантов. В случае возникновения сомнений в 100-процентной чистоте проектов, они будут аннулированы.
Будет проведена независимая оценка компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий, который и является основным оператором по выдаче грантов. Заново будет сформирован состав экспертов.
Минцифры намерено добиться полной прозрачности в вопросах получения грантов на IT-проекты.
Эти меры принимаются после того, как на прошлой неделе был отправлен под домашний арест замглавы Минцифры Максим Паршин, который подозревается в получении особо крупной взятки.