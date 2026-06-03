Минус 1,6 пункта за год: как жесткая политика ЦБ снизила нагрузку на семейные бюджеты

По итогам 2025 года уровень долговой нагрузки россиян опустился до минимального значения с начала 2019 года и составил 9,1 процента. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на данные Центробанка.

В регуляторе уточнили, что на 1 января 2026 года коэффициент обслуживания долговых обязательств населения сократился на 1,6 процентного пункта по сравнению с началом 2025-го, когда показатель держался на отметке 10,7 процента. Снижение долговой нагрузки в ЦБ объяснили уменьшением расходов граждан на выплату процентов по кредитам наличными, а также эффектом от жёсткой денежно-кредитной политики, которая привела к охлаждению рынка розничного кредитования.