Мишустин анонсировал увеличение с октября зарплат бюджетников и госслужащих на 5,5%

Кабинету министров дано поручение увеличить с октября текущего года на 5,5% зарплату бюджетников и госслужащих. Также индексация коснется гражданского персонала воинских частей.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, соответствующее поручение правительству дал премьер Михаил Мишустин. Таким образом в кабмине отреагировали на недавнее замечание президента Владимира Путина. 29 августа глава государства подчеркнул, что благосостояние россиян должно в целом повышаться.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в распоряжении.

Также указывается, что правительством дополнительно будут направлены на данные нужды более 30 млрд рублей.