Мишустин: будущая налоговая реформа призвана сократить неравенство в обществе

Реформа налоговой системы должна привести к более справедливому распределению фискальной нагрузки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства перед Госдумой.

«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство», — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства отметил, что речь идет не только о неравенстве социальном, но и о неравенстве в отношении различных регионов страны.

О необходимости реформировать налоговую систему заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Президент предложил проработать прогрессивную систему налогообложения с тем, чтобы основное налоговое бремя легло на людей с высокими доходами.

Госдума и правительство уже начали разработку новой фискальной системы. Однако пока не определено, с какой суммы годового дохода начнет применяться повышенная ставка НДФЛ.