«Умирайте у себя дома»: премьер Таиланда жестко осадил обнаглевших иностранцев

Премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал иностранцев, нарушающих местные законы, уезжать из страны. Он также резко высказался против создания частных кладбищ для иностранных граждан. Об этом пишет The Nation.

«Умирать — у себя дома»

По словам Чанвиракуна, иностранцы могут жить в Таиланде, если честно работают, соблюдают законы и не эксплуатируют местных жителей. Однако запрос на строительство частного кладбища для иностранцев он назвал переходом всех границ.

На совещании с губернаторами провинций премьер заявил, что приезжие должны быть благодарны за разрешение находиться в стране, а если собираются умирать — «пусть едут умирать к себе домой».

Религиозные учреждения и бизнес

Чанвиракун отметил, что иностранцы не могут самостоятельно создавать в Таиланде религиозные учреждения без соответствующего разрешения. Он раскритиковал случаи, когда помещение оформляют как ресторан, а фактически используют как молельный дом.

Премьер поручил губернаторам активнее применять законодательство против иностранцев, которые нарушают правила ведения бизнеса, используют тайских номинальных владельцев, работают без разрешений или занимаются другой незаконной деятельностью. Таких правонарушителей он призвал депортировать быстрее.

Ранее в Таиланде вступило в силу правительственное решение, согласно которому для граждан ряда государств, включая Россию, срок безвизового пребывания сокращается с 60 до 30 дней.