Поймавший Чикатило следователь назвал «Ростовский треугольник» выдумкой СМИ

По словам Яндиева, это понятие — выдумка журналистов. Так представители СМИ обозначают территорию с высокой концентрацией серийных убийств. Следователи же просто работали на месте, где были совершены преступления. Самое большое количество преступлений было зафиксировано в районе городов Шахты, Ростов и Таганрог.

Яндиев также поделился, что во время бесед с маньяками и убийцами он пытался выяснить, являются ли эти места для них притягательными. Следователь заявил, что ничего подобного нет. Он подчеркнул, что миф о «Ростовском треугольнике» не имеет под собой реальной основы и является порождением журналистского восприятия.

Ранее МВД раскрыло этапы вербовки подростков в сети.