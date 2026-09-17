Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье открылся в Одинцове в четверг, 17 сентября. В период голосования с 18 по 20 сентября здесь будет проводиться мониторинг избирательного процесса, обрабатываться информация с участков и обращения жителей.

«Сегодня у нас нулевой, стартовый день, когда мы проверяем степень готовности всех основных направлений работы Центра общественного наблюдения, нашего штаба к этим важным дням в общественной и политической жизни региона», — рассказала первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

В рамках подготовки к выборам Общественная палата Подмосковья провела обучение более 4 тыс. общественных наблюдателей. По словам члена ОПМО Константина Куракина, особое внимание уделяли разбору конкретных ситуаций, которые могут возникнуть на участке.

«Разбирали конкретные случаи и происшествия, рассматривали, как на них нужно реагировать. Наши наблюдатели хорошо обучены и готовы реагировать на нестандартные ситуации», — сообщил он.

Также в регионе проверили готовность избирательных участков, в том числе их доступность для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Всего было проверено около 300 участков.

Помимо этого, организовали возможность голосования в учреждениях социальной сферы, местах принудительного содержания и пунктах временного размещения.

«На каждом участке, где будет проходить голосование в местах принудительного содержания, будут находиться общественные наблюдатели от Общественной наблюдательной комиссии», — рассказал зампред Общественной палаты Подмосковья, председатель общественного совета ГУ ФСИН региона Сергей Леонов.

Об обеспечении безопасности граждан в дни выборов рассказал член Общественной палаты региона, заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин. По его словам, помещения избирательных участков были проверены на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

«Все требования пожарной безопасности и другие требования безопасности соблюдены. Соответствующие службы в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности, проведены необходимые инструктажи», — отметил он.

В дни голосования избиратели смогут получить юридическую консультацию. Как сообщил член Общественной палаты региона, президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов, правовую поддержку будут оказывать около 7 тыс. адвокатов и ассоциация юристов, в составе которой более 3 тыс. специалистов. Впервые в рамках проекта адвокаты будут дежурить в округах региона.

«Мы должны принять участие в избирательной кампании и постараемся гарантировать качественную юридическую помощь всем, кто обратится», — подчеркнул Галоганов.

На избирательных участках также будут работать волонтеры. Они помогут людям с инвалидностью, пожилым гражданам, участникам СВО, родителям с маленькими детьми и другим избирателям, которым требуется помощь. Все волонтеры прошли специальное обучение.

Жители Подмосковья смогут проголосовать не только на избирательных участках, но и дистанционно. Заявки на участие в ДЭГ подали более 732 тыс. человек. В Центре общественного наблюдения будут следить за динамикой дистанционного голосования. Информация будет доступна через специализированную информационную систему.