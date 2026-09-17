День многодетной семьи 2026: россиянам напомнили о мерах поддержки

День многодетной семьи отметят на Ямале 20 сентября. Праздник, учрежденный ямальскими законодателями в 2024 году, приходится на третье воскресенье сентября. Для северян подготовили фестивали, интеллектуальные игры, спортивные программы, конкурсы, мастер-классы, акции и квесты. Подробности узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как появился праздник

Инициативу об учреждении Дня многодетной семьи выдвинули депутаты Заксобрания ЯНАО от фракции ЛДПР. Идею поддержали губернатор Дмитрий Артюхов и спикер парламента Сергей Ямкин. Авторы отмечали, что предложение пришло от молодых ямальцев — они представили его на окружном конкурсе «Моя законодательная идея».

Праздник подчеркивает вклад многодетных семей в улучшение демографической ситуации в регионе, помогает укреплять семейные ценности и поддерживать родителей. Впервые его отметили в 2025 году — тогда многодетные семьи получили награды. Ольге Лапсуй из Тазовского района глава государства присвоил звание «Мать-героиня» за воспитание десятерых детей. Также были вручены награды «Родительская слава» и «Материнская слава Ямала».

Сколько многодетных семей на Ямале

По последним данным, в округе зарегистрировано почти 17,5 тыс. многодетных семей. Ямал занимает третье место по рождаемости в стране. Наибольший рост числа таких семей отмечается в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе.

Награды для мам

В каждом муниципалитете действует комиссия по наградам при главе МО. Ходатайство о награждении многодетной мамы может подать общественная организация, работодатель или образовательные организации, где занимаются дети. Право предоставления губернатору есть у глав муниципалитетов, представителей Заксобрания и Правительства ЯНАО. Награжденная женщина получает единовременную выплату ₽250 тыс.

Многодетные матери в округе могут рассчитывать на медали и ордена. Медаль «Материнская слава Ямала» получили 350 человек, звание «Мать-героиня» — четыре. Орден «Родительская слава» вручили 26 человекам, медаль ордена — 59. В 2026 году ко Дню матери в ноябре 19 жительниц округа получат медаль «Материнская слава Ямала».

Меры поддержки

Многодетным семьям на Ямале доступны 17 мер поддержки по линии соцзащиты. Среди них — один из самых больших в России материнский капитал, электронный сертификат на детские принадлежности для новорожденных номиналом ₽38 998, сертификат на школьные вещи номиналом ₽16 965 на каждого ученика, возмещение расходов на отдых и оздоровление раз в два года, компенсация 30% за коммунальные и жилищные услуги.

Каждая четвертая семья в ЯНАО — многодетная. По итогам 2025 года Ямал занял первое место в УрФО и третье в России по суммарному коэффициенту рождаемости. Регион также возглавил рейтинг по благосостоянию семей: у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается ₽141,4 тыс. в месяц — больше, чем в Москве (₽84,6 тыс.) и Санкт-Петербурге (₽70,2 тыс.).

Выплата вместо земельного участка

Эта мера действует с 2016 года. Она предназначена тем, кто не готов самостоятельно заниматься строительством. Чтобы воспользоваться поддержкой, многодетная семья должна состоять в очереди на получение земельного участка и быть на учете как нуждающаяся в жилье по договору социального найма.

Полученные деньги можно направить на приобретение жилья, погашение ипотеки, первоначальный взнос, доплату стоимости жилья взамен аварийному или покупку земельного участка. В прошлом году поддержку получили 179 семей, в 2026 году выплату планируют предоставить 175 многодетным семьям.

Новый дорожный знак и выплата матерям-героиням

Для многодетных семей придумали новый знак парковки. Минтранс показал дизайн: на синем фоне белая буква «Р», под ней — символ семьи с тремя детьми. Знак обозначит специальные парковочные места возле школ, детсадов, поликлиник и торговых центров. Окончательный вариант выбрали россияне: в июле в мессенджере МАКС за один из семи вариантов проголосовали почти четыре тысячи человек, победивший дизайн набрал 46% голосов. Сейчас Минтранс готовит поправки в ПДД и ГОСТ.

Еще одна новость — с 2027 года матерям-героиням, родившим и воспитавшим 10 и более детей, начнут автоматически перечислять ₽1 млн. Выплата будет разовой.

Что подготовили в городах

В Ноябрьске запланировано мероприятие «Семья — это счастье в квадрате»: участники создадут сказку о своей семье, придумают танец «Делай как мы», нарисуют герб и изготовят закладки для книг. Также пройдет первенство по боксу в спортшколе «Арктика» и онлайн-акция о многодетных спортивных семьях.

В Новом Уренгое проведут две экскурсии — «Городок первопроходцев» и «Хозяйка чума». Первая посвящена геологам и строителям, осваивавшим Крайний Север в 1970-е. Главный объект экспозиции — дом-бочка ЦУБ-2М, в таких жили люди в эпоху строительства города. Вторая экскурсия расскажет о традициях народов Севера: обряды, игры, сувениры из меха и бисера, травяной чай.

В Салехарде пройдет спортивный фестиваль «Готов к труду и обороне». В Губкинском музее освоения Севера состоится «Семейный выходной» с кукольным спектаклем и игротекой «Это Ямал!». В Надыме на берегу озера Янтарного проведут вечер «Тепло родного очага». В Муравленко семьи сразятся в настольных играх и посетят мастер-классы, включая работу с нейросетью и конструкторами. В Пуровском районе предлагают квест «Семейная сага» в библиотеке. В Ямальском районе пройдет «Парад колясок» с денежными сертификатами на ₽6 тыс., ₽5 тыс. и ₽4 тыс., а также семейная ярмарка талантов и квест «Семья в сборе: миссия выполнима».