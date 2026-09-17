Не только штраф: когда за нарушение ПДД у водителя изымают машину

Автомобиль можно потерять не только из-за долгов или судебного спора. В некоторых случаях машину конфискуют за преступление, совершенное за рулем. Причем речь идет не об обычном штрафе за нарушение ПДД, а об уголовной ответственности. Об этом корреспонденту REGIONS рассказал автоэксперт Антон Ворошилов.

Когда машину забирают

Конфискация возможна, если владелец совершил преступление по статье 264.1 УК РФ. Речь идет о ситуациях, когда человек повторно сел за руль пьяным после административного наказания за аналогичное деяние или имеет соответствующую судимость. В таком случае транспортное средство признают имуществом, использованным при совершении преступления.

Также конфискация предусмотрена по статьям 264.2 и 264.3 УК РФ. Первая касается грубых нарушений скоростного режима или выезда на встречную полосу лицом, уже лишенным прав и подвергавшимся наказанию. Вторая — управления транспортом человеком без прав при наличии предусмотренных законом обстоятельств.

Кому принадлежит машина

По словам Ворошилова, есть важное условие — автомобиль должен принадлежать самому обвиняемому. Если человек управлял чужой машиной, конфисковать ее у собственника только из-за действий водителя нельзя. Поэтому при конфискации обязательно устанавливают вопрос собственности.

При этом попытка формально переоформить автомобиль перед судом помогает не всегда. Если материалы дела показывают, что машина фактически продолжала принадлежать обвиняемому, ее могут конфисковать.

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