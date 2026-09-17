Водный сад «Северные пруды» откроется в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде выходит на финишную прямую создание водного сада «Северные пруды» на улице Северно-Озерной, сообщает REGIONS . Благоустройство развернулось на 2,5 га, а открыть обновленное пространство для горожан планируют в начале октября.

Проект-победитель

Идея водного сада взяла первое место на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Сегодня на территории уже стоят пешеходные настилы на приподнятых конструкциях — они тянутся и над землей, и прямо над водой.

Наполнение парка

В парке монтируют детские и спортивные площадки, скамейки, столы для настольного тенниса и другое оборудование. Большую часть велосипедных и прогулочных маршрутов уже заасфальтировали.

Коммуникации под землей

Отдельный акцент в проекте сделали на инженерной инфраструктуре. Здесь не только благоустраивают территорию, но и полностью меняют коммуникации. Сейчас рабочие прокладывают новую теплотрассу длиной 400 метров из двух труб диаметром 273 мм. Она даст тепло соседним улицам и избавит местность от повторных раскопок в будущем.

Параллельно готовят к демонтажу старые опоры освещения. Электрические кабели уберут под землю — это улучшит внешний вид территории и сохранит открытые виды в парке.

Совсем немного осталось

Чтобы завершить все работы, потребуется еще несколько недель. По данным администрации, открытие водного сада «Северные пруды» намечено на начало октября.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова подчеркнула, что для властей важно, чтобы новое общественное пространство было удобным и радовало жителей.