Ходить стало удобнее: в Куровском обновили пешеходные тротуары

В подмосковном Куровском завершают основные работы по обновлению около 500 м пешеходных дорожек. Подрядчики из Павловского Посада установили бортовой камень, подготовили основание из щебня и уложили новый асфальт. Об этом пишет REGIONS .

Что осталось сделать

Сейчас специалистам осталось провести забортовку — отсыпать грунтом участки по краям дорожек и выровнять прилегающую территорию по высоте. После этого работы на участке будут полностью завершены.

Почему это важно

Обновленный тротуар имеет большое значение для жителей Куровского. По нему горожане ходят к магазинам, социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта. Рядом находится техникум, поэтому дорожкой ежедневно пользуются сотни студентов.

Местная жительница Ольга, которая живет в городе девять лет, отметила: прежнее состояние тротуара было приемлемым, но после ремонта он стал значительно удобнее.

Планы на 2026 год

В 2026 году в Орехово-Зуевском округе планируют привести в порядок 14 участков дорог и тротуаров общей протяженностью около 13 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За последние пять лет в округе отремонтировали 238 пешеходных троп общей площадью почти 60 тыс. кв. м.