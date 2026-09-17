Американист Дудаков: Трамп может не воспользоваться новыми санкциями против России из-за энергокризиса

Президент США Дональд Трамп после подписания законопроекта о новых санкциях против России, вероятно, не станет активно пользоваться предоставленными правами. Причиной тому — мировой энергетический кризис. Такое мнение высказал американист Малек Дудаков в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам эксперта, обсуждение документа длилось полтора года. В последний день работы Конгресса перед предвыборным отпуском его все же утвердили и отправили на подпись главе государства. Однако, как считает Дудаков, радикальных изменений этот закон не принесет. Специалист напомнил, что в рамках санкционной политики у президента США и без того есть любые полномочия для введения новых ограничений.

Американист подчеркнул, что последнее слово в вопросе рестрикций остается за исполнительной властью. Трампу не нужны дополнительные законопроекты, чтобы вводить санкции. По мнению Дудакова, в условиях глобального энергетического кризиса Вашингтон будет действовать осторожно, чтобы не спровоцировать еще больший рост цен на ресурсы. Таким образом, даже после подписания документ может остаться во многом формальностью, а реальная политика США в отношении России будет определяться текущей экономической конъюнктурой.

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