Виктория Боня поругалась с дочерью в прямом эфире: блогер обвинила ее в абьюзе и нарушении личного пространства

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня поссорилась с дочерью во время съемок очередного видео для YouTube. Конфликт произошел на камеру, однако позже стороны помирились.

В ходе записи дочь Бони несколько раз отказывалась участвовать в съемках, не реагировала на просьбы матери и требовала оставить ее в покое. Позднее она пришла в спальню, где Боня снимала ролик, и отказалась уходить. Блогерша в ответ пожаловалась на абьюзивное поведение и нарушение личного пространства, попросив хотя бы один вечер не выносить ей мозги. Дочь в свою очередь заявила, что хочет нормально поговорить.

Несмотря на перепалку на повышенных тонах, участницы конфликта вскоре обнялись и договорились забыть обиды. Виктория Боня известна как блогер и телеведущая, которая часто делится подробностями личной жизни в социальных сетях. Ее дочь периодически появляется в роликах матери, однако, судя по инциденту, не всегда делает это охотно.

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