Школа для детей с ОВЗ в Дубне получила новую компьютерную технику

Школа «Возможность» в Дубне, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, получила новую компьютерную технику к началу учебного года. Помощь в оснащении класса оказал Фонд особой экономической зоны «Дубна», пишет REGIONS .

Что теперь доступно ученикам

Теперь школьники смогут не только изучать информатику по программе, но и применять знания на практике — работать с разными программами и создавать сайты. Техника также расширит возможности дополнительного кружка по информатике и робототехнике.

Учитель математики и информатики школы «Возможность» Светлана Антонова рассказала, что дети очень интересуются этими предметами. Некоторые сложные темы не входят в программу, и их разбирали на дополнительном кружке, но не хватало вычислительной техники. Благодаря директору и спонсорам она появилась, и теперь ученики пойдут в ногу с цифровыми технологиями.

Как собирали средства

Первую часть оборудования школе передали еще в январе. На новом этапе для класса приобрели ноутбуки и два принтера. Деньги в фонд поступали от сотрудников управляющей компании и предприятий-резидентов ОЭЗ. Пожертвования собирали напрямую и в рамках благотворительных акций.

Одной из инициатив стала летняя акция на территории ОЭЗ «Дубна». При покупке кофе посетителям предлагали брендированные стаканчики с QR-кодом, через который можно было сделать пожертвование.

Директор Фонда ОЭЗ «Дубна», заместитель генерального директора АО ОЭЗ «ТВТ „Дубна“ Егор Круглов отметил, что фонд регулярно работает с подшефными организациями и давно дружит со школой „Возможность“. Он поблагодарил компании-резиденты и всех, кто откликнулся на акции, и заявил, что деятельность планируют продолжать.

Помимо школы, поддержку фонда получают детский сад «Созвездие» и гимназия № 11, где ранее провели масштабный ремонт.