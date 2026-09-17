Клумбы, качели и дорожки: как преобразится микрорайон Заозерный во Власихе

В микрорайоне Заозерный во Власихе завершают благоустройство дворовой территории у домов № 15, 17 и 19. Здесь создают небольшое общественное пространство с современным ландшафтным оформлением, зонами отдыха и новой детской площадкой, узнал REGIONS .

Идея от жителей

Преобразить территорию предложили сами местные жители. Раньше здесь было футбольное поле, которое создавало шум и мешало жильцам соседних домов. После переноса площадки освободившееся место решили отдать под отдых и игры. Проект благоустройства подготовили с учетом пожеланий горожан.

Что появится

На территории разместят зоны отдыха для пожилых людей и родителей с детьми, а также современную детскую площадку. Игровую зону увеличили до 200 кв. м, песочницу предусмотрели отдельно.

Общая площадь благоустройства составит около 0,26 га. Здесь оборудуют более 700 кв. м пешеходных дорожек с покрытием из плитки и асфальта. В зоне отдыха установят парковые диваны и качели, урны, освещение и камеры видеонаблюдения.

Озеленение

Особое внимание уделят растениям — зеленые насаждения займут около 2,8 тыс. кв. м. В центре территории появится крупная каскадная клумба, еще шесть вертикальных клумб и живая изгородь из туй, можжевельников и кустарников.

Во Власихе формат небольших общественных пространств уже применяли раньше. Первым таким объектом стала площадка возле дома № 12 на Цветном бульваре. Теперь аналогичное пространство создают во дворах Заозерного. Завершить работы планируют до конца сентября.