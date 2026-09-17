«Нет дорог, медицины, магазинов»: почему россияне не решаются на переезд в деревню

55% респондентов признались, что их больше всего пугает бездорожье, отсутствие магазинов, медицины и других городских удобств. По словам одного из участников, в деревне можно наслаждаться тишиной и свежим воздухом только летом, а для постоянной жизни там нет ни дорог, ни интернета, ни необходимых служб. Проще перечислить то, что есть: природа и покой, а все остальное приходится решать в городе.

Еще 19% опрошенных не представляют, как обустроить быт в собственном доме. Они не знают, как вести хозяйство и решать строительные вопросы, с которыми в квартире не сталкиваются. Столько же россиян боятся оставить привычный уклад: в городе понятно, где работать и куда обращаться за помощью, а переезд в незнакомую среду кажется слишком рискованным.

Для 14% деревня не может заменить город с его ресторанами, театрами и активной жизнью. Еще 13% не хотят заниматься тяжелым физическим трудом. Одна из участниц опроса отметила, что не готова носить дрова, таскать воду, копать и убирать снег, признавшись, что ее пальцы привыкли только к клавиатуре.

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