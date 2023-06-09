Мишустин: мировой продовольственный кризис вызван не недостатком продуктов, а системой перераспределения
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, из-за чего может возникнуть глобальный продовольственный голод.
«Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод. В то же время ООН не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой», – отметил глава правительства, выступая на пленарной сессии Евразийского конгресса.
За последний год корзина продовольственных товаров подорожала на 20%. По мнению Мишустина, это следствие политики Запада. Из-за санкционного давления на Россию выросли цена на энергоносители, что повлекло за собой и удорожание продуктов питания.
Не реализуется российская часть черноморской зерновой инициативы. Это намеренный саботаж со стороны западных стран, из-за которого многие бедные страны не могут получить российские продукты и удобрения.