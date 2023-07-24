Мишустин назвал Дальний Восток перспективным регионом для инвестиций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ ознакомился с проектами развития Приморского края и назвал регион перспективным для инвестиций.

Глава кабмина подчеркнул, что стратегией государства является повышение уровня жизни в регионе, чтобы он был даже выше среднего по стране.

Мишустин назвал общий объем инвестиций, которые планируется привлечь в развитие Приморского края, – 2,8 трлн рублей. Намечено дополнительно создать 170 тысяч рабочих мест. Уже вложено 590 млрд рублей.

Премьер заявил, что правительству нужна обратная связь от инвесторов, чтобы понимать какие решения нужно принимать, какую помощь оказать.

Горнолыжный кластер «Арсеньев», коммерческий центр обработки данных международного уровня на территории опережающего развития «Надеждинская», гостиничный комплекс Vladivostok Grand Hotel & SPA в столице края – это лишь некоторые перспективные проекты в Приморье, с которыми ознакомился Мишустин.