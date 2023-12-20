Мишустин назвал общий бюджет совместных российско-китайских проектов

Глава российского кабинета министров заявил, что инвестиции Китая и России в экономику друг друга достигли очень высоких значений. Обе страны сейчас задействованы в восьмидесяти совместных проектах. Он высказался по этому поводу во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине. Его слова привели РИА Новости.

«Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней», - указал он.

При этом странам удалось добиться очень положительных показателей во взаиморасчетах в национальных валютах. Уже больше 90% денег переводится друг другу в юанях либо рублях.