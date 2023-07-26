Мишустин отметил рост внутреннего туристического потока в России

Глава кабмина отметил рост внутреннего турпотока в стране. Понятно, что за ним стоят и внешние причины – для россиян стал затруднен доступ во многие места традиционного отдыха за рубежом, но и сами путешествия по родной стране становятся все более привлекательными.

Мишустин подчеркнул, что для развития туристической отрасти необходим комплексный подход: необходимо повышать уровень сервиса, строить современные отели, развивать транспортную логистику.

Правительство готово распространить программу льготного кредитования на строительство трех-четырех-звездочных отелей. Мишустин отметил, что в рамках этой программы уже реализуется 87 проектов.

При этом премьер заявил, что основой развития туризма должны стать частные инвестиции.