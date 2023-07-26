Мишустин отметил рост внутреннего туристического потока в России
Фото: [Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на презентации проектов внутреннего туризма/© РИА Новости / Дмитрий Астахов]
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам развития туризма.
Глава кабмина отметил рост внутреннего турпотока в стране. Понятно, что за ним стоят и внешние причины – для россиян стал затруднен доступ во многие места традиционного отдыха за рубежом, но и сами путешествия по родной стране становятся все более привлекательными.
Мишустин подчеркнул, что для развития туристической отрасти необходим комплексный подход: необходимо повышать уровень сервиса, строить современные отели, развивать транспортную логистику.
Правительство готово распространить программу льготного кредитования на строительство трех-четырех-звездочных отелей. Мишустин отметил, что в рамках этой программы уже реализуется 87 проектов.
При этом премьер заявил, что основой развития туризма должны стать частные инвестиции.
«Конечно, государство будет помогать создавать инфраструктуру, давать субсидии на важные направления. Но без частных инвестиций, без того, чтобы люди поверили и пришли в этот бизнес, будет сложно», – сказал глава кабмина.