Мишустин пообещал ВВП России рост в районе трех процентов по итогам текущего года

В конце года развитие российской экономики ускорилось до роста на уровне в 5% месяц в годовом выражении. Поэтому правительство ожидает роста внутреннего валового продукта в 3% за текущий год.

Такое предположение премьер-министр РФ высказал во время лекции, который читал на площадке «Лекторий. Знание».

«Рост в октябре в годовом выражении составил около 5%. По результатам 10 месяцев - 3,2%. А по итогам года ожидаем около 3%», - указал Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров отметил, что успехи экономики России признают даже ее противники. Они сетуют, что на нее не действуют никакие западные санкции.