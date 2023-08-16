Мясные полуфабрикаты начнут производить в подмосковном Волоколамске

ООО «Раздолинка» получило земельный участок в Волоколамске в рамках программы «Земля за 1 рубль» для реализации проекта по созданию производственно-складского комплекса по выпуску мясных полуфабрикатов. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Ожидается, что общий объем инвестиций в создание нового комплекса составит сто пятьдесят миллионов рублей. На предприятии будет создано порядка более ста рабочих мест. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Проектируемая мощность производства составит порядка тридцати тысяч тонн различной продукции в год.

На территории производственно-складского комплекса планируется производство широкого ассортимента мясных полуфабрикатов — разнообразных фаршей, а также более десятка видов котлет, а также фрикаделек, гуляшей, колбасок, рулетов и другой продукции.

«Это еще одно новое пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт в мясном секторе. Благодаря правительственной мере поддержки, компания получила земельный участок площадью 2,9 гектаров. Общая площадь застройки производственного комплекса составит 3 тысячи квадратных метров», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.