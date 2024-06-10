Многие резиденты ОЭЗ «Дубна» успешно экспортируют свою продукцию в дружественные страны

Высокотехнологичные компании, работающие в ОЭЗ «Дубна», активно развивают экспортные направления работы. Уже сейчас в числе их партнеров — более 100 стран. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Высокотехнологичная российская продукция, которая производится в Подмосковье, направляется в Китай, Индию, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, страны СНГ и по другим направлениям. Страны закупают у подмосковных компаний лекарственные препараты, косметику, софт, решения в сфере IT, медицинское оборудование и многое другое», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Биофармлаб», которая производит косметические и дерматологические средства по уходу за кожей под известным в мире брендом Librederm, поставляет свою продукцию в 19 стран, в том числе в Китай, Вьетнам, Монголию, страны СНГ. В прошлом году бренд также вышел на арабский регион — ОАЭ, Катар, Ирак.

Компания «Полекс Бьюти», также работающая в ОЭЗ «Дубна», производит косметику для волос торговой марки TEFIA. Профессиональную косметику, созданную по современным технологиям, резидент поставляет как на отечественный рынок, так и в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

Примечательно, что развивать экспортную работу компаниям нередко помогает и Правительство Подмосковья. Так, например, в прошлом году компания «Елс Мед», выпускающая современное диагностическое медицинское оборудование, представила свою продукцию на международной выставке Indonesia Hospital Expo 2023, став одним из участников коллективного стенда, организованного при поддержке региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье фиксируется повышенный спрос на индустриальные парки и особые экономические зоны.