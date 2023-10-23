Многодетные семьи в России собираются освободить от транспортного налога

Несколько категорий российских граждан могут получить освобождение от необходимости уплачивать в казну государства транспортный налог. Соответствующую инициативу подготовили в думской фракции ЛДПР.

Согласно внесенному в нижнюю палату российского парламента проекту закона, освобождены от уплаты транспортного налога будут те автолюбители, на воспитании которых находятся три и более детей. Нововведение также коснется и воспитывающих в одиночку одного или нескольких отпрысков родителей.

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель», — отметили авторы документа, размещенного на портале Госдумы.

При этом отмечается, что предложенные меры коснутся владельцев легковых автомобилей, у которых мощность не превышает 150 лошадиных сил включительно. Лидером ЛДПР Леонидом Слуцким проект закона уже направлен в кабмин на рассмотрение правительства.