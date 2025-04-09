Многодетным россиянкам повысят пенсии

В России отменят шестилетний максимальный срок ухода за ребенком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж.

Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект Минтруда сообщает РБК.

Новая мера затронет почти 400 тыс. многодетных россиянок.

По действующим нормам, пенсионные коэффициенты засчитываются не более чем за четверых детей, общий период ухода составляет шесть лет. Ведомство выступило с предложением засчитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком.

После перерасчета размер пенсии многодетных матерей с пятью детьми, которые уже вышли на заслуженный отдых, вырастет максимум на 1180 руб., с шестью — на 2360 руб.

По данным Росстата, в России пятерых и более детей воспитывают 0,4% женщин.

Ранее сообщалось о том, что почти 400 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье в I квартале 2025 года.