Почти 400 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье в I квартале 2025 года

В Подмосковье по итогам I квартала текущего года земельные участки предоставили 378 многодетным семьям. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Земля была выделена в 34 округах. Больше всего участков предоставили в Домодедово, Электростали и Пушкино — 116, 28 и 23 соответственно.

В целом в регионе участками обеспечили почти 38 тыс. семей. В очереди остаются свыше 17 тыс. семей. В округах уже сформировали свыше 3,6 тыс. участков. Порядка 2,6 тыс. участков еще формируются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе можно в онлайн-формате записаться в школу приемных родителей.