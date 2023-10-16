Модернизация автозаправочной станции запланирована в Раменском округе

Новую станцию сжиженного природного газа планируют установить на автозаправочной станции в Раменском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что разрешение на строительство выдано застройщику ООО Татнефть-АЗС-Запад. А сам проект в настоящее время сопровождает Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области.

Ожидается, что на свободном от застройки участке АЗС на 47 км автодороги «Урал» установят модуль по заправке большегрузного транспорта сжиженным природным газом. Инвестиции застройщика составят порядка тридцати миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.