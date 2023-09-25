Молдавия потребовала от «Газпрома» простить ей семьсот миллионов долларов долгов за газ

Взамен она оплатит компании 150 миллионов за свое отклонение от выбранного ранее тарифа, а также не будет подавать в суд за недопоставки газа на протяжении последнего года.

Молдавские власти предложили «Газпрому» списать те 433 миллионов долларов, которые они должны самой российской компании, а также 275 миллионов долга фирме «Фактория Финанс». Эта организация также подконтрольна «Газпрому». В ответ на отказ от возмещения 709 миллионов долларов задолженности Молдавия соглашается выплатить 153,57 миллионов долларов за то, что страна отклонилась от выбранного ею тарифа. Она также откажется в суде от своих исковых требований на 160 миллионов. Якобы столько Россия должна заплатить Кишиневу за то, что не поставляла ему газ с прошлого года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

По мнению молдавских властей, они должны РФ менее полутора процентов от той суммы, которую с них требуют. Якобы у россиян нет никаких документов, которые подтверждают долги Молдавии в срок с 1991 по 2002 год. Также «Газмпром» воспользовался своим привилегированным положением и накладывал слишком высокие штрафы за просрочку платежей.