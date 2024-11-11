Молдавия просит «Газпром» прояснить ситуацию по поставкам газа до Нового года

Молдавия обратилась к «Газпрому» с просьбой прояснить ситуацию по поставкам газа заранее, не дожидаясь 31 декабря.

Договор о транзите российского газа через территорию Украины, был заключен в 2019 году. В конце этого года он истекает.

Если в декабре «Газпром» не зарезервирует мощности на январь, то лишь 31 декабря будет известно, есть ли новый транзитный контракт через Украину, пояснил Парликов, отметив, что он хотел бы узнать об этом заранее, чтобы в случае необходимости найти альтернативные маршруты.

У «Газпрома» заключен контракт с «Молдовагазом», но пока непонятно, как «Газпром» планирует его исполнять, пояснил Парликов.

Ранее сообщалось о том, что Стояногло признал поражение на президентских выборах в Молдавии.