Стояногло признал поражение на президентских выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стоянгло признал свой проигрыш действующему главе государства Майе Санду на прошедших выборах. Соответствующее заявление появилось в его телеграм-канале.

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили», — написал политик.

В своем обращении он также отметил, что политическая борьба только началась и останавливается никто не собирается. Стоянгло призвал общество более активно консолидироваться ради появления «современной и справедливой Молдовы».

Одержанную властями победу он назвал слабой и искусственной, и заявил, что поражение неизбежно, так как манипуляции, язык ненависти и раскол не могут стать долгосрочной основой для существования общества. Также Стоянгло сообщил о политической ангажированности и захвате основных государственных структур, которые перестали работать на благо простых граждан.

Ранее сообщалось о том, что в Государственной Думе прошедшие выборы назвали государственным переворотом.