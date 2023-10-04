Молдавия ввела ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции

Молдавские власти ввели ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины. Такое решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Ограничения введены на фоне регулярных протестов против украинского импорта со стороны движения «Сила фермеров». Местные сельхозпроизводители оказались под угрозой разорения из-за наплыва дешевой украинской продукции.

Теперь ввоз сельхозпродуктов из Украины будет осуществляться только на основании лицензии, выдаваемой Минсельхозом. В течение двух недель ведомство должно подготовить нормативную базу для выдачи таких разрешений.