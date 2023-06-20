Молдавские фермеры в знак протеста въехали на тракторах в центр Кишинева

Молдавские фермеры продолжают акцию протеста по всей стране. Сегодня утром они въехали на тракторах в Кишинев и движутся в центр города к зданиям правительства и минсельхоза, передает корреспондент РИА Новости.

Аграрии задействуют в акции около сотни тракторов. Они намерены перегородить часть дороги в центре молдавской столицы.

Ассоциация «Сила фермеров» накануне провела переговоры с молдавским правительством, но внятных ответов на свои требования не получила, поэтому и прибегла к такой акции.

Протестующие требуют остановить импорт зерна с Украины, выплатить производителям зерна компенсацию, а также погасить задолженность правительства по субсидиям за прошлый год.

В 2022 году молдавские фермеры протестовали против подорожания топлива и удобрений, а также обращали внимание властей на проблемы с реализацией урожая.