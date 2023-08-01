Монтаж пролетного строения эстакады в направлении Шереметьево завершился в Лобне

На Рогачевском шоссе в Лобне смонтировали пролетное строение эстакады в направлении аэропорта Шереметьево, рассказали в областном Минтрансе. Работы проводятся в рамках реализации проекта по созданию Северного обхода Лобни.

Протяженность возводимого съезда превысит километр, длина пролетного строения эстакады составит около 50 метров.

Также рабочие продолжают возводить участок обхода между Рогачевским шоссе и дорогой «Хлебниково – Рогачево – Луговая». Возводится развязка на шоссе. Ее протяженность составит полтора километра.

Полное завершение работ на западном участке Северного обхода запланировано на конец следующего года.