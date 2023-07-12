Монтаж ста балок пролетного строения выполнили на путепроводе на Октябрьском проспекте

Рабочие смонтировали сто балок пролетного строения на путепроводе, который строится на Октябрьском проспекте в Люберцах. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Строительство ведется в рамках первого этапа реконструкции проспекта. Здесь строится четырехполосный путепровод, протяженность которого составит почти полкилометра. На объекте планируется смонтировать в общей сложности сто сорок балок и обустроить пятнадцать опор. Из них готовы уже одиннадцать.

Степень строительной готовности сооружения составляет около 60%. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.

С открытием движения в районе перекрестков на Красной и Смирновской улицах будут перераспределены потоки транспорта. Также улучшится пропускная способность проспекта.