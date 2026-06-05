Мордашов предложил начать накапливать ФНБ в рублях

Самый богатый россиянин, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, выступая на ПМЭФ-2026, предложил пересмотреть принципы пополнения Фонда национального благосостояния. По его мнению, главную «кубышку» страны стоит начать накапливать в рублях. Слова миллиардера, чьё состояние на 1 июня Bloomberg оценивал в 29,9 миллиарда долларов, приводит « Интерфакс ».

Мордашов отметил, что операции Центробанка и Минфина сейчас оказывают серьёзное влияние на экономику, а бизнес из-за санкций вынужден широко использовать «зачётные схемы», тогда как прежде экспортная выручка полностью направлялась на валютный рынок. Он добавил, что при изменении подхода необходимо предусмотреть реакцию на валютном рынке, когда при большем притоке валюты происходит её определённая скупка.