Модный тренд на «загрузку йодом» оказался опасен для щитовидки

Янг рассказала, что «загрузка йодом» стала популярной среди тех, кто стремится улучшить работу щитовидной железы. Однако, по словам врача, большие количества йода не только не помогают, но и могут быть опасны. Особенно для людей с уже существующими заболеваниями эндокринной системы. Доктор подчеркнула, что гипотиреоз и дефицит йода — не всегда одно и то же. Более того, большие дозы микроэлемента способны разрушать клетки щитовидной железы и запускать аутоиммунные процессы у тех, кто к ним предрасположен.

При этом йод не противопоказан людям с аутоиммунными заболеваниями, но принимать его следует под контролем врача. Также не запрещены продукты, богатые этим микроэлементом.

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