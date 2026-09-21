Модный тренд на «загрузку йодом» оказался опасен для щитовидки
Эндокринолог Янг предупредила об опасности больших доз йода
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Модный тренд на «загрузку йодом» может обернуться разрушением щитовидной железы — эндокринолог Екатерина Янг предостерегла от приема больших доз этого микроэлемента. Об этом сообщает Lenta.ru.
Янг рассказала, что «загрузка йодом» стала популярной среди тех, кто стремится улучшить работу щитовидной железы. Однако, по словам врача, большие количества йода не только не помогают, но и могут быть опасны. Особенно для людей с уже существующими заболеваниями эндокринной системы. Доктор подчеркнула, что гипотиреоз и дефицит йода — не всегда одно и то же. Более того, большие дозы микроэлемента способны разрушать клетки щитовидной железы и запускать аутоиммунные процессы у тех, кто к ним предрасположен.
При этом йод не противопоказан людям с аутоиммунными заболеваниями, но принимать его следует под контролем врача. Также не запрещены продукты, богатые этим микроэлементом.
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