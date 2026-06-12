Покупателям стало сложнее сбивать цену: скидки на вторичное жилье сокращаются

На российском рынке вторичного жилья заметно сократился простор для торга. Из-за роста спроса и уменьшения объема предложения продавцы все реже готовы идти на существенные уступки, а часть покупателей переходит на готовые квартиры с рынка новостроек. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

В Москве размер скидок при покупке вторичного жилья заметно уменьшился. Если год назад покупатели могли добиться снижения цены на 3–6%, то сейчас средний дисконт составляет лишь 1–3%. В Подмосковье разрыв между ценой объявления и фактической стоимостью сделки за год сократился на пять процентных пунктов — до 9%.

Эксперты связывают эту тенденцию с активным спросом. На рынке «старой» Москвы объем предложения за месяц снизился на 6%, а средняя стоимость квартир выросла сразу на 5%. Столь резкого месячного роста цен аналитики не фиксировали более десяти лет.

В целом по 40 крупнейшим городам России средняя разница между заявленной и реальной ценой продажи квартир в первом квартале 2026 года составила 14%, что на два процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Наиболее заметное сокращение дисконта зафиксировано в Набережных Челнах: показатель уменьшился с 8% до 2%. В Краснодаре разрыв между ценой предложения и сделки также снизился на пять процентных пунктов и достиг 21%.

При этом в отдельных городах разница остается значительной. Так, в Санкт-Петербурге фактическая стоимость квартир в среднем оказалась на 25% ниже цен в объявлениях.

Аналитики отмечают, что интерес к вторичному жилью вырос после ужесточения условий семейной ипотеки. Многие покупатели, отказавшиеся от новостроек, переключились на готовые квартиры, что дополнительно поддержало спрос и укрепило позиции продавцов.

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