Москва, Подмосковье и Петербург возглавили рейтинг регионов РФ по качеству жизни

В рейтинге регионов России по уровню жизни лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования, проведенного специалистами.

Согласно данным аналитиков, в тройке лидеров находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их суммарный рейтинг составляет более 80 баллов из 100 возможных.

Четвертое место занял Краснодарский край, набрав чуть больше 76 баллов. Также в десятку лидеров вошли Республика Татарстан, ХМАО, Ленинградская, Калининградская, Ростовская, Самарская области.

По словам специалистов, субъекты, занимающие лидирующие позиции в рейтинге, отличаются высоким уровнем экономического роста. На их долю приходится около половины суммарного валового регионального продукта всех субъектов Российской Федерации. В указанных субъектах РФ проживает треть населения страны, что составляет 49,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало одним из лидеров проекта «Производительность труда» в 2024 году.