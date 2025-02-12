Подмосковье стало одним из лидеров проекта «Производительность труда» в 2024 году

Подмосковье было признано одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда» в прошлом году. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на рейтинг Минэкономразвития и АНО «ФЦК», который был сформирован по промежуточным итогам реализации проекта.

За год Региональный центр компетенций привлек 42 компании. В общей сложности в 2024-м в проекте участвовали 280 областных предприятий. Экономический эффект от применения принципов бережливого производства превысил 9 млрд руб.

Центр адресно оказывает компаниям поддержку, в том числе проводя обучение и оптимизируя процессы на предприятиях. Это помогает предприятиям-участникам сократить время протекания процессов и увеличить выработку.

Итоговый рейтинг за прошлый год представят в конце текущего года.