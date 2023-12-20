«Может тянуть на дно»: выяснилось, кому ни в коем случае нельзя инвестировать в золото

Инвестиции в золото хоть и считаются надежными, но подходят далеко не всем и не во всех случаях. Об этом рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, во время глубоких потрясений, девальваций, деноминаций и прочих драматичных событий, этот драгоценный металл не теряет свои позиции и остается гарантом того, что часть вложенных инвестиций, скорее всего с приращением, все же будет получена назад.

Так, добавила профессор, в 2020 году, во время пандемии золото показало рост более 50%, при том, что акции, облигации и прочие инвестиционные продукты теряли десятки процентов.

«То есть золото является своего рода страховым «парашютом» для диверсификации инвестиционного портфеля и минимизации потерь. Вместе с тем, инвестиции в золото имеют и определенные ограничения. Здесь не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Обратная сторона золотого рынка заключается в его колоссальной волатильности в краткосрочном периоде», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вкладываться в такие активы стоит исключительно на долгий срок, считает собеседница.

«Для обычного обывателя, игрока рынка с небольшим портфелем или того, кто играет на коротких позициях, золото может стать тем активом, который в моменте будет тянуть на дно. Идеальный срок инвестиций в золото — 10, а то и 15 лет. На этом сроке, вероятнее всего, золото будет обгонять даже официальные показатели инфляции», — добавила эксперт.

Хорошим бонусом при инвестиции в золото будет наличие особых налоговых льгот, начиная с 2022 года на 2 года, добавила собеседница.

«При продаже слитков сегодня граждане освобождаются от уплаты НДФЛ, причем вне зависимости от того, когда металл был приобретен. Сегодняшнему инвестору может быть выгоднее продать металл и подождать возможного снижения его стоимости на коротких дистанциях», — рассказала Проданова.

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