Можно не ждать? Эксперты оценили возможность IKEA вернуться на рынок РФ

Шведский ритейлер IKEA не планирует возвращаться на российский рынок в ближайшие три года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Мебельный гигант IKEA не возобновит работу в России в ближайшем будущем. Эксперт Шакиров объясняет такую позицию компании принципиальным решением руководства, принятым при уходе с российского рынка.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин добавил, что владельцы торговых центров не планируют резервировать площади для возможного возвращения IKEA. Они уже находят новых арендаторов. В освободившихся пространствах размещаются крупные склады, ПВЗ, фитнес-студии, детские развлекательные центры и магазины местных мебельных брендов.

Инфраструктура адаптируется к новым реалиям — вместо ожидания иностранных сетей собственники торговых объектов перепрофилируют площади под востребованные форматы. Такая трансформация делает экономику торговых центров более устойчивой и соответствует текущим рыночным условиям, по мнению экспертов.

