«Мы ищем инопланетную жизнь не там»: почему ученые пересматривают прежние методы

Астрономы десятилетиями ищут жизнь за пределами Земли и пока не нашли убедительных доказательств. Но новая работа в Nature Astronomy предлагает тревожную мысль: возможно, следы инопланетной жизни уже попадались ученым, просто их не распознали, пишет Daily Mail.

Исследователи называют это проблемой «ложных отрицаний». То есть ситуация, когда жизнь где-то есть, но приборы, методы или сами ожидания ученых не позволяют ее заметить.

По словам астробиолога Инге Лус тен Кате, работающего при Утрехтском и Амстердамском университетах, признаки жизни можно принять за «обычный минерал» или «обычный газ в атмосфере», если заранее не допускать альтернативное биологическое объяснение.

Обычно ученые больше боятся обратного — ложных положительных результатов, когда за жизнь принимают что-то неживое. И это понятно: слишком раннее заявление об открытии инопланетян может ударить по доверию к науке. Но авторы считают, что из-за такой осторожности исследователи рискуют слишком быстро списывать перспективные области со счетов.

Пример есть даже на Земле: микроорганизмы находили под камнями в сухих долинах Антарктиды, хотя раньше считалось, что там фотосинтезирующей жизни быть не должно. На других планетах такие формы жизни могли так же просто не попасть в поле зрения приборов.

Особенно интересен Марс. Ученые предлагают заново взглянуть на эксперименты космической программы Viking 1976 года: аппараты не нашли органики, чуть позже выяснилось, что результаты могли исказить перхлораты в марсианской почве. Еще один загадочный пример — «маковые зерна» и «леопардовые пятна», найденные марсоходом Perseverance: на Земле похожие железосодержащие структуры иногда связаны с биологической активностью.

Вывод интригующий: возможно, главный вопрос не в том, есть ли жизнь во Вселенной, а в том, умеем ли мы ее узнавать, когда она смотрит на нас из-под камня, льда или слоя марсианской пыли.