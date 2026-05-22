Более 11 тыс. заявок на получение комплексной услуги для многодетных поступило на регпортал Московской области

С начала года на портале госуслуг региона подано свыше 11 тыс. заявлений на получение комплексной онлайн‐услуги «Многодетная семья». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раньше многодетным семьям приходилось подавать отдельные заявления на каждую льготу — это отнимало немало времени и сил. Теперь все изменилось: благодаря комплексной услуге по одному электронному заявлению можно сразу оформить целый пакет мер социальной поддержки. Среди них: присвоение льготного статуса многодетной семьи, выплата на приобретение школьной формы, компенсация оплаты коммунальных услуг и выдача социальной карты жителя Московской области.

Воспользоваться услугой могут семьи, воспитывающие 3 и более детей. Обязательное условие — наличие регистрации по месту жительства в Московской области.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн‐форму заявления и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно, решение по заявлению поступает в личный кабинет в течение 7 рабочих дней.

