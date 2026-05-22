Звезда «Счастливы вместе» опровергла слухи о пластике и уколах на фоне похудения

Российская актриса Наталья Бочкарева, известная миллионам зрителей по роли в сериале «Счастливы вместе», стала гостьей XIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. На открытии артиста появилась в эффектном образе с открытым декольте, сообщает The Voice.

Внешний вид Натальи не остался незамеченным. В Сети тут же поползли слухи: Бочкарева якобы прибегла к пластической хирургии или сделала уколы для похудения. Сама актриса поспешила опровергнуть эти домыслы.

Она заявила, что никаких радикальных вмешательств не делала. При этом Наталья положительно относится к пластическим операциям, но пока не решается на них, так как считает, что изменения в лице после пластики заметны.

«В нашей стране, к сожалению, двумя фразами можно определить, когда человек выглядит хорошо. Либо он сидит на уколах красоты, либо он все отрезает себе и урезает, и обрезает. Я думаю, что, если бы я что-нибудь сделала по лицу, вы бы точно это увидели. Потому что черты лица все равно меняются», — отметила Бочкарева.

По ее словам, вместо инъекций и скальпеля актриса делает ставку на внутреннее состояние: она увлекается духовными практиками и регулярно читает аффирмации. Что касается похудения, то здесь секрет довольно прост.

Бочкарева призналась, что ограничивает потребление пищи после трех-четырех часов дня. Она ест дважды в день и предпочитает фрукты и зелень. Такой режим, по ее словам, помогает ей оставаться в форме без изнурительных диет.

