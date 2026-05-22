В Лотошине прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела о незаконной охоте

Прокуратура Лотошинского района взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Действия мужчин квалифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в конце апреля 2026 года. По данным следствия, подозреваемые целенаправленно отправились на незаконную охоту на диких копытных животных. На своем автомобиле с прицепом они прибыли в лесной массив неподалеку от деревни Марково муниципального округа Лотошино.

Не имея никаких разрешительных документов на охоту, один из мужчин произвел смертельный выстрел из ружья. Жертвой стал лось. После этого злоумышленники попытались скрыть следы преступления: они погрузили тушу в прицеп, чтобы вывезти из леса.

Однако реализовать замысел до конца не удалось. По пути следования подозреваемые были задержаны сотрудниками государственного охотничьего контроля. Ущерб, причиненный действиями браконьеров, оценен на сумму свыше 80 тыс. руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.