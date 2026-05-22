Яд в красивой обертке: какое популярное лакомство срочно изымают из продажи

Двукратное превышение консерванта и скрытая химия

Специалисты Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь в ходе лабораторного мониторинга обнаружили опасные компоненты в сушеном манго, импортированном из Вьетнама. Эксперты зафиксировали, что концентрация диоксида серы, известного как пищевая добавка E220, превышает установленные санитарные нормативы примерно в 2 раза. Данный газ традиционно применяется производителями сухофруктов с целью придания продукции товарного вида и продления периода ее годности.

Помимо этого, химический анализ выявил присутствие в продукте синтетического красителя тартразина, который изготовитель скрыл и не отобразил на обязательной маркировке упаковки. Указанное красящее вещество относится к искусственным соединениям, синтезируемым из нефтепродуктов. На основании данных нарушений технических регламентов профильное ведомство приняло оперативное решение полностью запретить ввоз и реализацию этой партии товара.

Риски для пищеварения и детской психики

Игнорирование производителем рецептурных дозировок несет прямую угрозу здоровью потребителей. Представители ведомства напомнили, что избыточное содержание в рационе диоксида серы способно спровоцировать острые расстройства желудочно-кишечного тракта и сбои в работе пищеварительной системы.

В свою очередь, скрытый синтетический краситель тартразин выступает мощным аллергеном. Его употребление грозит возникновением кожного зуда, отеков и даже внезапных приступов удушья у людей, страдающих астмой. Особую опасность этот химикат представляет для неокрепшего детского организма, у детей вещество может спровоцировать резкие нарушения сна, необоснованную раздражительность и повышенную поведенческую тревожность.