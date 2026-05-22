О каком главном чуде Николая Угодника забывают многие верующие: что категорически нельзя делать

Христианский мир отмечает один из главных праздников церковного календаря, посвященный святителю Николаю Угоднику. Верующие вспоминают историческое событие 1087 года и обращаются к святому с молитвами о помощи в трудных жизненных ситуациях.

Исторические корни майского торжества

В весенний период православные христиане традиционно празднуют день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Нынешнее торжество, отмечаемое 22 мая 2026 года, исторически связано со спасением и транспортировкой святых мощей праведника. В 1087 году верующие перевезли честные останки угодника из Малой Азии, где существовала угроза их уничтожения, в итальянский город Бари, ставший с тех пор всемирным центром паломничества.

Будущий архипастырь появился на свет приблизительно в 270 году в греческой колонии, располагавшейся на современной турецкой территории. В церковном календаре особое почитание святому выражается дважды в год. Первое празднование приходится на 19 декабря и знаменует день земной кончины праведника, получив в народе название Никола Зимний, а майские торжества традиционно именуют Николой Вешним. В России уважение к этому угоднику носит исключительный характер, в его честь возведены и освящены тысячи монастырей и приходских церквей.

Истинный смысл чудотворений и милосердия

Главные деяния святителя Николая заключаются не в нарушении физических законов природы, а в его безграничном милосердии и искреннем стремлении содействовать ближним. Благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков пояснил, что подлинное чудо представляет собой не сверхъестественные феномены, а непосредственное проявление чистой доброты в земной жизни.

Священнослужитель добавил, что именование «Угодник» закрепилось за святым благодаря его исключительной отзывчивости к человеческому горю. Николай Мирликийский никогда не проявлял душевной черствости и своими благими поступками, направленными на защиту сирот, бедных и несправедливо осужденных, искренне угождал Создателю. Именно поэтому верующие люди на протяжении многих столетий продолжают обращаться к нему как к главному ходатаю перед Богом в самых запутанных житейских обстоятельствах.