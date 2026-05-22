«Дочери Тутберидзе можно, а сыну Плющенко — нельзя?»: Роднина вступилась за Гном Гномыча

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина вступилась за сына Евгения Плющенко. Напомним, 21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство на азербайджанское. Теперь в течение пяти лет он будет представлять эту страну на международных соревнованиях.

Роднина поддержала юного фигуриста и обратила внимание общественности на двойные стандарты. Ее слова приводит Sport24.

«Почему все сосредоточились именно на Саше? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее три гражданства», — заявила Роднина.

Однако спортивные успехи самого Александра Плющенко, мягко говоря, скромны. Он практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года он выиграл соревнования, в которых был единственным участником, набрав 160,69 балла.

В конце февраля на турнире Мемориала С. А. Жука он занял 18-е место среди детей. Тем не менее, отец и его мать — продюсер Яна Рудковская, уверены, что смена гражданства пойдет на пользу его карьере.

Ранее депутат Государственной думы РФ Светлана Журова предупредила Евгения Плющенко о необходимости быть готовым к хейту из-за перехода сына в Азербайджан.