В Московской области рассказали об обстановке на региональных дорогах утром 22 мая
По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром в пятницу, 22 мая, загруженность дорог региона оценивается в 5 баллов.
Наиболее сложные участки зафиксированы на следующих магистралях: Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Минское, Можайское, Рублево‐Успенское, Волоколамское и Пятницкое шоссе, а также шоссе Энтузиастов.
На этих участках наблюдаются замедление движения и локальные заторы, характерные для утреннего часа пик. Ситуация может осложняться сочетанием нескольких факторов: интенсивным потоком автомобилей, локальными ремонтами дорожного полотна либо дорожно‐транспортными происшествиями.
Водителям рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегать резких маневров и не совершать внезапных остановок без крайней необходимости.
