С начала 2026 года обучение в школах сахарного диабета прошли более 25 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Всего в регионе действует 129 таких школ для взрослых и 32 для детей. Помимо этого, обучение доступно в рамках стационарного лечения.

Обучение проводится бесплатно для пациентов, у которых подтвержден сахарный диабет. На занятиях специалисты рассказывают, как контролировать уровень глюкозы в крови, считать углеводы, правильно питаться и реагировать на осложнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении объектов здравоохранения в регионе.